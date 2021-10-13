В общественных местах Югры готовятся к введению QR-кодов

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила подготовить предложения по организации проверок QR-кодов в заведениях общепита, торговли. Соответствующее распоряжение она отдала на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание состоялось накануне.

"Поручаю подготовить предложения по организации считывания и распознавания с использованием современных технологий в объектах общественного питания, торговли, финансовых, бытовых услуг и других объектов с массовым пребыванием граждан", - сообщила губернатор.

Также глава региона поручила депздраву Югры совместно с профильными структурами выработать дополнительные предложения по усилению контроля соблюдения самоизоляции гражданами, которые лечатся от COVID-19 амбулаторно, и контактными лицами.