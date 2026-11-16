НАТО отменило саммит в Албании в 2027 году из-за нарастающих разногласий

НАТО отменило саммит в Албании в 2027 году из-за нарастающих разногласий по поводу военных расходов и конфликтов в Иране и на Украине. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на премьер-министра Албании Эди Раму, который признал, что единой позиции по дате следующего саммита нет.

Сокращение касается не только саммитов, но и министерских встреч. В рамках "реорганизации" количество встреч министров иностранных дел в следующем году сократится с двух до одной. Албания не согласна с ростом военных расходов: страна планирует тратить на оборону 2,15% ВВП, тогда как цель НАТО к 2035 году составляет 3,5%.

Ранее западные СМИ писали, что в НАТО планируют отказаться от обязательных ежегодных встреч, чтобы избежать мероприятий с участием президента США Дональда Трампа.