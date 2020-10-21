От коронавируса умерла основательница нижневартовского театра "Обыкновенное чудо" Галина Чумуркина

В Нижневартовске не стало основательницы театра "Обыкновенное чудо" Галины Чумуркиной. Она умерла от последствий коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Друзья, коллеги, у нас случилось несчастье. Умерла основательница театра "Обыкновенное чудо", ведущая актриса труппы Галина Чумуркина. Потеря для нас невосполнимая. Наши соболезнования родным и близким Галины Анатольевны", - говорится в сообщении учреждения в группе "ВКонтакте".

На её смерть откликнулся нижневартовский драматург Алексей Житковский.

"Галя Чумуркина умерла. В Тюмени. Пневмония. Галя – основательница и актриса нашего вартовского театра "Обыкновенное чудо". Ей было 48 лет. Как все странно и страшно. Господи, береги всех живых и сохрани всех ушедших", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

По данным местных СМИ, пневмонию вызвал коронавирус.