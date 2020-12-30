Мэр Радужного подхватила коронавирус
Руководитель Радужного Наталья Гулина заразилась коронавирусом, передаёт корреспондент Накануне.RU.
"У меня подтвердился коронавирус. Перехожу в режим самоизоляции. Чувствую себя нормально, поэтому продолжу работу дистанционно. Буду на связи", - написала Гулина в своём Instagram.
Напомним, ранее коронавирусом переболели мэр Нефтеюганска Сергей Дегтярёв, глава Сургута (ныне – вице-губернатор Югры) Вадим Шувалов, руководитель Нижневартовска Василий Тихонов, возглавляющий Мегион Олег Дейнека, губернатор автономии Наталья Комарова.
Олег Дейнека, Наталья Гулина, Василий Тихонов