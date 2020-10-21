В Нижневартовске открыт второй госпиталь для больных коронавирусом

В Нижневартовске с 19 октября начал работу второй госпиталь на 100 мест для заболевших COVID-19. Он открыт на базе гинекологического отделения Нижневартовской окружной клинической больницы. Об этом на заседании регионального оперативного штаба доложил глава города Василий Тихонов, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Под медицинским наблюдением в поликлиниках города находятся 1,5 тыс. пациентов, среди них – 540 детей. Этот показатель выше на 9%, чем на прошлой неделе, - рассказал Тихонов. - В инфекционном госпитале находится 197 пациентов. Из них в реанимации – 25, на аппаратах ИВЛ – 20. Свободно 35% коек. Всего в городе развернуто 305 мест для больных коронавирусом".

Наибольший прирост случаев заболеваемости за последнюю неделю произошел среди подростков 15-17 лет. В Нижневартовске на "дистанте" учатся 432 человека. Это 17 коллективов в 10 образовательных учреждениях. На карантин по COVID-19 закрыты десять классов в пяти школах и семь групп дошкольников в четырех детских садах.

В городе организована работа по переводу сотрудников предприятий на удалённый формат. Продолжают контролировать соблюдение профилактических мер индивидуальными предпринимателями и коллективами предприятий всех форм собственности. Так, представители общественности, специалисты Роспотребнадзора, администрации провели 460 рейдов, в ходе которых осмотрели 8,4 тыс. объектов.

Перевозчики не нарушают защитный протокол. Такой вывод сделали проверяющие после проведения 118 рейдов на рейсах общественного транспорта. Однако не все горожане носят маски в общественных местах: составлено 5 тыс. протоколов о нарушении масочного режима. Вынесено 2,7 тыс. постановлений. Оштрафованы 422 вартовчанина.