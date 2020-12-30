"Mash": две пенсионерки из Югры погибли от коронавируса в сибирском санатории

Двух здоровых жительниц Югры направили в санаторий, где реабилитируются пациенты, переболевшие коронавиурсом. Там они заразились и умерли, сообщает Telegram-канал "Mash".

Путёвки в новосибирский "PARUS medical resort & spa" пенсионерки получили в поликлинике, несмотря на то, что обе входили в группу риска и имели хронические болезни. Первую пострадавшую (66 лет) госпитализировали только через неделю, она скончалась в больнице. Поражены были 85% лёгких.

Второй, 79-летней пострадавшей, не стало через две недели. Её дочери прислали мешок с вещами, на которых было написано: "Кострова умерла". Издание сообщает, что самоизоляцию в санатории не соблюдали, там есть заражённые люди. Полиция проводит проверку, директор же утверждает, что женщины приехали уже инфицированными, уточняет канал.