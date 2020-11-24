В Югре на полтора месяца запретят новогодние мероприятия в закрытых помещениях

Губернатор Югры Наталья Комарова, выступая на заседании оперативного штаба, заявила о грядущих ограничениях при проведении праздничных мероприятий, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня приму решение о введении запретов с 1 декабря до 15 января 2021 г. на проведение в закрытых помещениях новогодних, культурно-развлекательных, в том числе детских мероприятий, ярмарок, выставок с участием граждан, а также на работу аниматоров. В этот же период сохранятся ограничения деятельности образовательных организаций", - сказала Комарова.

За сутки в округе коронавирус подтвердился у 197 инфицированных (всего – у 33 тыс. 63). Умерли шесть человек (всего – 374).