Фонд святой Екатерины передал Свердловскому онкодиспансеру партию современной компьютерной техники

Фонд святой Екатерины и Свердловский областной онкологический диспансер продолжают сотрудничество, направленное на повышение условий оказания специализированной медицинской помощи пациентам с онкозаболеваниями.

В начале ноября Фонд передал СООД специально приобретённые для медицинского учреждения компьютеры. 18 единиц новой техники установят в лечебно-диагностическом корпусе диспансера в Екатеринбурге на улице Дагестанской, 3, открытом в сентябре, а также в регистратуре и поликлинике на основной базе онкодиспансера на Широкой речке.

«Мы живем в парадигме технического прогресса и поддерживаем высокий темп внедрения передовых технологий в рутинную практику. Обновление парка персональных компьютеров позволяет соответствовать требованиям современного программного обеспечения, помогает оперативнее работать: ускорить процесс оформления медицинской документации, сократить время ожидания приёма, обновлять и внедрять новые информационные системы для быстрого обмена данными между структурными подразделениями и другими больницами, и совершенствовать многие организационные моменты», — отметил главный врач Свердловского онкоцентра Евгений Киселёв и выразил благодарность Фонду святой Екатерины за внимание к работе учреждения, его сотрудникам и пациентам.

«Поддержка здравоохранения — одно из приоритетных направлений деятельности Фонда святой Екатерины. Мы понимаем, что качественная и своевременная медицинская помощь невозможна без надежной технической базы. Передача этих компьютеров — наш вклад в то, чтобы врачи могли работать максимально эффективно, не отвлекаясь на технические задержки, а пациенты получали услуги быстро и комфортно», — подчеркнул директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Это не первая инициатива Фонда святой Екатерины, направленная на поддержку онкодиспансера. Напомним, что в августе текущего года, Фонд и группа компаний "Сима-ленд" выполнили работы по ремонту и обустройству первого крыла обновленного отделения дневного стационара противоопухолевой лекарственной на улице Соболева, 25. После ремонта здесь появились комфортные кресла-реклайнеры, создающие удобные условия для пациентов, проходящих многочасовую терапию. Также были оборудованы новый процедурный кабинет, зоны ожидания для сопровождающих и регистратура отделения и др. Ремонт ещё одного крыла этого отделения планируется завершить в первой половине декабря.