Почти 5000 соцработников Югры получили стимулирующие выплаты

Сотрудники государственных учреждений социальной сферы ХМАО-Югры продолжают получать стимулирующие выплаты по коронавирусу.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей региона, уже 4 тыс. 924 работника получили свои законные выплаты. На это было выделено 256 млн руб., включая 214 млн из федерального бюджета.

Также департамент социального развития Югры продолжает работу по предоставлению дополнительной государственной поддержки семьям с детьми. Правом на югорский семейный капитал уже воспользовались 8358 многодетных семей. Ежемесячное пособие семьям, воспитывающим детей от 3 до 7 лет, назначено в отношении 42 000 детей, в том числе на условиях социального контракта – 25 тысяч.

Напомним, что в прошлую пятницу правительством Югры было принято решение об автоматическом продлении утвержденных ранее мер социальной поддержки. На данный момент в округе продолжают работать в закрытом режиме 12 стационарных учреждений.