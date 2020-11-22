В Югру поступила партия "Арепливира" для амбулаторного лечения коронавируса

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своём Instagram рассказал о количестве поступивших за неделю в регион упаковок препарата "Арепливир", предназначенных для амбулаторного лечения коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В Когалым поступили 1 тыс. 355 упаковок, в Лангепас – 1 тыс. 82 упаковки, в Мегион – 4 тыс. 41, в Нефтеюганск – 5 тыс. 86, в Нижневартовск – 6 тыс. 315, в Нягань – 6 тыс. 737, в Радужный - 2 тыс. 275, в Сургут – 34 тыс. 79, в Урай - 8 тыс. 709, в Ханты-Мансийск – 4 тыс. 159, в Югорск – 4 тыс. 376, в Сургутский район – 4 тыс. 17.

Напомним, с 21 сентября в российских аптеках появилось долгожданное лекарство от коронавируса "Арепливир". Вот только позволить этот препарат себе, судя по всему, сможет не каждый - упаковка в рознице будет стоить от 12 320 руб.