В Югре "коронавирусные" ограничения продлены до 15 ноября

Губернатор Наталья Комарова продлила действующие в регионе "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

До 15 ноября включительно продляется действие режима обязательной самоизоляции для граждан в возрасте 65+, тех, у кого есть хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин. Действуют ограничения, установленные ранее.

Со 2 ноября предоставление услуг в МФЦ осуществляется по предварительной записи. Количество людей в помещении должно рассчитываться, исходя из того, что в каждое окно могут одновременно "стоять" два человека. Деятельность организаций общественного питания осуществляется с 6.00 до 23.00 очно и круглосуточно, если заказывать еду "на вынос".

За сутки в Югре – 199 новых случаев коронавируса (всего – 27 тыс. 680).