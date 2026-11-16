При атаке БПЛА на Кубань пострадали шесть человек, в том числе - двое детей

Число пострадавших от атаки БПЛА на Северский район Краснодарского края увеличилось до 6 человек, в их числе - двое детей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Двоих взрослых и одного ребенка госпитализировали, еще троим оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Обломки беспилотников обнаружили по 19 адресам в станицах Северской и Дербентской, а также в поселке городского типа Ильском. Повреждены кровля, навесы и остекление частных домов.

Ранее сообщалось, что фрагменты беспилотника упали в станице Северской на территории частного дома, трое человек пострадали. В поселке Ильском произошло возгорание на территории одного из предприятий.