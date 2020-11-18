В Нижневартовске откроют четвёртый "коронавирусный" госпиталь

Госпиталь на 300 коек готовы развернуть на базе Нижневартовской окружной больницы №2. В стационаре медучреждения для этих целей выделено три верхних этажа. Там созданы особые санитарно-гигиенические условия для персонала и пациентов, которые полностью исключают контакт "ковидных" и "нековидных зон", сообщили Накануне.RU в мэрии.

По словам мэра Василия Тихонова, решение о подготовке четвертого госпиталя принято в начале ноября совместно с департаментом здравоохранения округа на одном из заседаний муниципального оперативного штаба.

"Мы приняли решение заблаговременно подготовить еще один госпиталь, потому что три госпиталя, открытых ранее, заполнены на 80%. Хотя в течение последних дней мы наблюдаем примерное равенство поступивших и выписанных пациентов с covid-инфекцией, важно иметь резерв. Вторая окружная больница – подходящее по всем параметрам медицинское учреждение для развертывания госпиталя. Сегодня здесь всё готово: палаты, персонал, медицинское оборудование", - сказал Тихонов.

Тихонов поблагодарил медиков и специалистов службы жилищно-коммунального комплекса за оперативность в подготовке госпиталя.

"Предприятия жилищно-коммунального комплекса традиционно взяли на себя решение технических вопросов. За неделю полностью подготовлен госпиталь, соответствующий санитарным нормам. Более 70% (221 из 300) коек оснащены кислородом. Помогли первая и вторая управляющие компании, жилищный трест, ПРЭТ-3, предприятие по аварийно-техническому обеспечению и компания "Ремикс", которая в кратчайшие сроки изготовила и установила пластиковые перегородки", - сказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

По словам заместителя главного врача НОБ №2 Магомеда Дибирова, в палатах есть всё необходимое для пациентов. Медицинское оборудование имеется в достаточном количестве, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких.

"Все, кто будет нуждаться в медицинской помощи нековидного профиля, получат её. Больница также продолжит работать в обычном режиме. Врачи не планируют сокращать объем экстренной и неотложной помощи вартовчанам", - сказал он.

К работе в госпитале будут привлечены сотрудники второй окружной больницы. По словам главного врача Нижневартовской окружной клинической больницы Алексея Сатинова, при необходимости будут мобилизованы специалисты других медицинских учреждений.

"Мы понимаем, доктора и медсестры тоже болеют, но сегодня мы обходимся своими силами и не привлекаем врачей из других территорий. Сейчас у нас в ковидных госпиталях работают сотрудники Нижневартовской психоневрологической больницы, противотуберкулезного и онкологического диспансеров. Думаю, мы сможем и этот госпиталь осилить своими трудовыми ресурсами, оказать помощь горожанам качественно и своевременно", - сказал он.

Четвертый госпиталь может быть востребован как площадка для реабилитации пациентов, перенесших коронавирус. Врачи отмечают, что после болезни горожане нуждаются в кислородотерапии, которую как раз могут предоставить в переоборудованном медицинском подразделении.

"Почти восемь месяцев медики ведут борьбу за выздоровление каждого пациента. Доктора делают все возможное, чтобы победить опасный недуг. Мы же в свою очередь стараемся им в этом помочь. В том числе, и соблюдением всех санитарных норм и мер гигиены, соблюдением масочного режима и т.д. От этого в немалой степени зависит то, как скоро пандемия пойдёт на спад", - сказал спикер гордумы Максим Клец.