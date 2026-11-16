Собянин: Силы ПВО уничтожили около 600 беспилотников, летевших в сторону Москвы

Около 600 дронов летели в сторону Москвы и области с вечера воскресенья, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В период с 17:00 15 ноября по 08:00 16 ноября в сторону Московского региона летели около 600 БПЛА", - написал он в Telegram-канале.

Большая часть из них уничтожена системой ПВО на дальних рубежах. 191 беспилотник нейтрализован на подлете к Москве, уточнил Собянин.

Всего за ночь, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 1336 дронов ВСУ над российскими регионами.