В Югре полицейских привлекли к дисциплинарной ответственности за несоблюдение масочного режима

В Югре полицейских, которые не соблюдают масочный режим, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом во время заседания оперативного штаба региона доложил губернатору Наталье Комаровой заместитель начальника УМВД России по Югре Андрей Шабашов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он сообщил, что в подразделениях полиции прошли внутренние проверки.

"Были скрытые проверки нарядов, которые у нас находятся на территории округа, с предоставлением видеофиксации ответственных территорий, также проведены дополнительные занятия с личным составом", - заявил Шабашов.

Напомним, на прошлой неделе губернатор Югры Наталья Комарова на заседании регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом выразила недовольство, что некоторые сотрудники полиции и ДПС работают без медицинских масок.

Глава региона отметила, что ношение масок должно быть таким же строгим, как и ношение формы. Ходить без маски - недопустимо.

"Надеюсь, нет проблем с наличием средств индивидуальной защиты", - обратилась она к новому главе УМВД России по Югре Дамиру Сатретдинову.

Тот заверил, что проблем с масками нет и пообещал, что впредь подобное не повторится.