В "коронавирусных" больницах Нижневартовска занято 78% коек

В нижневартовских госпиталях, куда поступают заболевшие коронавирусом и пневмонией, по состоянию на 10 ноября, занято 78% коечного фонда, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"За минувшие сутки поступили 68 пациентов. Всего в госпиталях находится 470 человек, из которых 56 - в реанимациях. Ситуация на данный момент остается напряжённой, но контролируемой. Если оценивать динамику, то мы не наблюдаем снижения количества обращений", - отметил на заседании городского оперштаба главврач "Нижневартовской окружной клинической больницы" Алексей Сатинов.

По словам главного врача городской поликлиники Светланы Ворониной, за минувшую неделю в поликлиниках проведено около 5 тыс. исследований компьютерной томографии, у 80% обследованных выявлены признаки пневмонии.

"Сейчас нашему учреждению оказывают помощь другие медицинские организации города. Городские стоматологии предоставили медсестёр для работы на телефонах "горячей линии", врачей, которые уже задействованы в мобильных бригадах. Нижневартовская психоневрологическая больница выделила служебный транспорт для обслуживания вызовов на дому. Волонтёры оказывают помощь в доставке лекарственных препаратов определенной категории граждан", - рассказала Светлана Воронина.

Врачи во время заседания оперативного штаба неоднократно напоминали вартовчанам о необходимости соблюдения масочного режима и необходимости использования антисептиков. Кроме того, рекомендовали избегать посещения мест массового скопления граждан.