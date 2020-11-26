Глава Нижневартовска Василий Тихонов заразился COVID-19

Глава Нижневартовска (Югра) Василий Тихонов заразился новой коронавирусной инфекцией. О своей болезни мэр города сообщил на личной странице в Instagram.

"Друзья, вот и меня не обошла стороной болезнь! Обращаюсь к каждому из вас – берегите себя и своих родных! Дай Бог здоровья каждому!" – написал градоначальник.

На данный момент Василий Тихонов находится под наблюдением врачей. Его состояние удовлетворительное.

Напомним, что две недели назад еще один югорский мэр – глава Лянтора Сергей Махиня также заболел коронавирусом. До этого 10 ноября скончался бывший мэр Лянтора Виктор Алешин. Причина смерти экс-мэра не уточняется, однако, по некоторым данным, у него якобы тоже был коронавирус.

На данный момент госпиталь на 300 коек готовы развернуть на базе Нижневартовской окружной больницы №2. В стационаре медучреждения для этих целей выделено три верхних этажа.