В Патонге загорелось коммерческое здание - погибли 11 человек, более 30 получили травмы

В генеральном консульстве РФ на Пхукете сообщили, что, по предварительным данным, среди пострадавших и погибших при пожаре россиян нет. Эту информацию "Известиям" передали в диппредставительстве - там опираются на сведения от местных властей.

Пожар начался в коммерческом здании в районе Патонг округа Кату. Огонь быстро перекинулся на соседние строения и охватил несколько помещений. В итоге 11 человек погибли, травмы получили больше 30 человек.

Сейчас пожар локализовали, но экстренные службы не уходят с места: пожарные и медики продолжают дежурить. Одна из российских туристок рассказала, что ночью ее разбудили крики местных жителей - люди старались предупредить всех о пожаре. Для пострадавших организовали помощь: им выдают продукты и питьевую воду.