Минтранс: Движение по автомобильной части Крымского моста приостановлено

Движение по автомобильной части Крымского моста временно приостановлено после атаки украинских БПЛА, сообщает Минтранс.

Ведутся восстановительные работы, оценивается возможность запуска движения в реверсивном режиме, добавили в министерстве. Отмечается, что поезда через мост ходят штатно.

Предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Ранее глава региона Сергей Аксенов сообщил, что движение транспорта будет ограничено ориентировочно до середины дня. Для поездок между Крымом и Краснодарским краем власти предлагают использовать паромное сообщение между Керчью и портом "Кавказ".