В Югре продолжает расти суточная смертность от коронавируса

В Югре установлен новый антирекорд по числу смертей от коронавируса: за сутки в регионе погибли 14 человек, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе по противодействию коронавирусу.

Общее число смертей с начала пандемии составило 1 249 человек.

Всего за сутки было зафиксировано 243 новых случая коронавируса во всех 22 муниципальных образованиях округа. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 26, с симптомами ОРВИ – 214, в бессимптомной форме заболевания – три

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 79 819 случая коронавируса. Выздоровели за весь период пандемии — 75 084 человека

Напомним, в Югре поэтапно вводят QR-коды для посещения общественных мест. С 8 ноября коды заработают также в организациях общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания навынос, в том числе в придорожных организациях, услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях, и иных организаций питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, доставки заказов).