В Югре введут QR-коды для посетителей ресторанов и фитнес-клубов

Все югорчане, посещающие места массового пребывания, должны будут регистрироваться в системе "Цифровое уведомление", передает корреспондент Накануне.RU.

Поручение усовершенствовать систему губернатор Югры Наталья Комарова дала на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу.

Губернатор отметила, что в регионе продолжают работу заведения общепита, спорта, потому необходимо учитывать мировой опыт электронной регистрации граждан.

"Поручаю рабочей группе совместно с предпринимательским сообществом определить порядок тестирования и внедрения электронной системы регистрации посетителей. Наиболее известный способ — QR-код", — сообщила глава региона.

По предложению Комаровой на устройства югорчан будет приходить рассылка, которая позволит узнать, был ли кто-то из посетителей того же ресторана или фитнес-клуба контактным. Усовершенствованием системы займется департамент информационных технологий и цифрового развития округа.