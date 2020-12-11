В Югре началась масштабная вакцинация от коронавируса

В Югре с сегодняшнего дня началась масштабная вакцинация от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

В регион поступило 400 доз вакцины "Гам-КОВИД-Вак". В течение пяти дней, по словам директора окружного департамента здравоохранения Югры Алексея Добровольского, планируются привить жителей Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нефтеюганска. В первую очередь поставить прививку смогут югорчане, которые находятся в группах риска — медработники, педагоги, соцработники.

Отмечается, что вакцина предназначена для лиц в возрасте 18-60 лет. Сделать прививку можно будет бесплатно. Ее ставят добровольцам, но сперва врач должен оценить состояние здоровья пациента. Наличие определенного числа единиц иммуноглобулинов G будет иметь решающее значение при определении показаний к вакцинации.

"Состояние тех, кто привился ранее удовлетворительное. Необычных реакций после прививки не зарегистрировано", - говорится в сообщении депздрава.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин поручил регионам приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в стране. В настоящее время Минздравом РФ завершается работа по внесению в Национальный календарь профилактических прививок вакцины против COVID-19.