В Югре вводят QR-коды для посещения общественных мест

Губернатор Наталья Комарова подписала постановление, согласно которому, в регионе вводят QR-коды для посещения различных общественных мест, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт об организациях торговли (за исключением оказания услуг торговли в аптечных учреждениях, объектах розничной торговли товарами первой необходимости, предусмотренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р), работающих в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. С 25 октября система заработает в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Нижневартовске, Нягани, Покачи, Пыть-Яхе, Радужном, Урае, Ханты-Мансийске. С 8 ноября к ним присоединятся Белоярский, Березовский, Кондинский, Нижневартовский, Октябрьский, Советский, Сургутский, Ханты-Мансийский районы, Сургут, Югорск.

С 8 ноября коды заработают также в организациях общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания навынос, в том числе в придорожных организациях, услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях, и иных организаций питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, доставки заказов).