Эстония полностью закрывает границу с Россией

Эстония намерена закрыть все свои пограничные пункты с Россией, об этом официально заявил глава МИД республики Маргус Цахкна. С 1 декабря они полностью прекратят работу.

Эстонский министр объяснил это решение "диверсионной атакой" на эстонскую военную компанию, которая произошла в ночь на 14 ноября. Он уже уведомил о решении Финляндию, Латвию и Литву. При этом, по словам главного прокурора Астрид Аси, по подозрению в причастности к диверсии задержаны восемь граждан Латвии. Но виновной все равно считается Россия.

Накануне премьер-министр Эстонии Кристен Михал сказал о подготовке к закрытию границы, назвав это мерой для снижения рисков для населения и "национальной безопасности". Он также возложил ответственность за попытку диверсии на Россию, назвав это частью "масштабной гибридной войны" против Европы.

Компания Threod Systems, основанная в 2012 году, занимается разработкой беспилотников и электрооптических систем; ее продукция применяется армиями 27 стран, включая ВСУ. Накануне Аси сообщила о предотвращении попытки поджога здания компании в волости Виймси. Благодаря бдительности охраны серьезных повреждений и пострадавших нет. Против задержанных граждан Латвии возбуждено уголовное дело по статье о диверсии по заданию иностранной разведки.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это "очередным приступом агрессивной и безудержной русофобии".