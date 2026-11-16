Правительство выделит более 3 млрд рублей на достройку Ил‑114‑300

Кабинет министров направит свыше 3 млрд рублей из резервного фонда на завершение сборки трех серийных самолетов Ил‑114‑300 - распоряжение подписал премьер‑министр Михаил Мишустин.

Самолет создают по поручению президента для региональных маршрутов, в том числе в удаленных районах. Первый лайнер планируют передать в этом году, еще два - в январе 2027 года. В июне Ил‑114‑300 получил сертификат типа, первым эксплуатантом станет Второй Архангельский авиаотряд.

Лайнер - модернизированная версия Ил‑114, все компоненты - российские. Он вмещает 66 пассажиров, дальность полета - 1 450 километров. Ил‑114‑300 планируют использовать вместо Ан‑24 и зарубежных аналогов. Самолет способен работать на коротких и грунтовых полосах, в сложных погодных условиях и при низких температурах.