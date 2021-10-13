В Югре установлен антирекорд по смертям от коронавируса

В Югре установлен новый антирекорд: за сутки от коронавируса скончались 12 человек. Это число стало рекордным за всю пандемию. Общее число умерших от COVID-19 составляет 1159, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

За последние сутки в автономном округе зафиксировано 218 случаев коронавируса. По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 18, с симптомами ОРВИ – 200. Случаи коронавируса зафиксированы в 20 муниципальных образованиях. Лидерами по заболеваниям стали Сургут (48), Ханты-Мансийск (34), а также Сургутский район и Нижневартовск (20).

Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 77 743. Выздоровели за весь период пандемии — 73 783 человека.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила подготовить предложения по организации проверок QR-кодов в заведениях общепита, торговли. Ранее Наталья Комарова подписала постановление о дополнительных мерах по предотвращению коронавируса. С 12 октября в округе запрещается проведение массовых мероприятий регионального, межмуниципального и муниципального характера с числом участников более 50 человек с учетом организаторов.