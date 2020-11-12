В Югре на препараты для лечения коронавируса потратят 214 млн

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своём Instagram рассказал о том, как жители округа будут обеспечены лекарствами от коронавируса, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Выделены средства из регионального (151 млн руб.) и федерального (63 млн руб.) бюджетов. Региональные средства идут на покупку лекарств для амбулаторного и стационарного лечения, федеральные – для приобретения лекарств амбулаторного этапа. Для амбулаторного лечения покупаем 16 наименований препаратов на 120 млн руб.", - написал Добровольский.

По состоянию на 11 ноября, заключены 12 контрактов на поставку 114,9 тыс. упаковок противовирусных, жаропонижающих лекарств на общую сумму 59,2 млн руб.

"9 ноября в округ уже поступила 1 тыс. упаковок "Фавипиравира", таблетки переданы в поликлиники для выдачи пациентам. По остальным контрактам срок поставки составляет 5-10 дней с момента заключения. До 13 ноября ожидаем поставку 1 тыс. упаковок, до 17 ноября – 112,9 тыс. упаковок, до 23 ноября – 8,2 тыс. упаковок. Всего их будет 190 тыс.", - уточнил он.

Поставка осуществляется на АУ "Аптечный склад" (Сургут), далее препараты в течение одного-двух дней доставляют в медицинские организации округа.

"Планируем полностью завершить заключение контрактов до 14 ноября", - подытожил директор департамента.