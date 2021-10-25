Губернатор Югры анонсировала ужесточение "ковидных" мер безопасности

Губернатор Югры Наталья Комарова анонсировала ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом она сообщила сегодня во время онлайн-эфира, посвященного новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент Накануне.RU.

Новые меры будут введены дополнительно к уже действующим. Они будут направлены на стабилизацию эпидситуации в регионе.

"Сегодня подпишу постановление губернатора, направленное на снижение опасности в связи с распространением COVID-19 в нашем регионе", - сообщила Комарова.

Какие конкретно ограничения планируется ввести губернатор не уточнила. Во время эфира глава региона сообщила, что на сегодняшний день врачи региона трудятся на пределе своих возможностей - медработники были вынуждены даже отказаться от плановых отпусков. Высоко число смертей от коронавируса.

"Мы теряем ежедневно от семи до 12 человек", - подчеркнула глава региона.

Участие в совещание также приняли медработники так называемой "красной зоны" нефтеюганской окружной больницы. Врач отделения сообщила, что в отделении ИВЛ на лечении находятся не менее 30 пациентов.

"Дышать они могут только с помощью аппаратов искусственного дыхания. Болеют дети, лица молодого, трудоспособного возраста. Тяжело болеют беременные женщины, лица с хроническими заболеваниями. Задействованы колоссальные, человеческие, материальные ресурсы", - сообщила врач и призвала жителей округа вакцинироваться.

За прошедшие сутки в округе побит очередной годовой рекорд по заболеваемости коронавирусом — 264 новых заразившихся. На 25 октября скончались 12 человек, всего с начала пандемии умерли 1 282.