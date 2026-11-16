В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемых в хищении денег у бойцов СВО

Полиция Екатеринбурга задержала две не связанные между собой группы, подозреваемые в хищении выплат у участников СВО. Двое 2003 и 2004 года рождения приехали из города Коркино Челябинской области, еще двое 33-летних - из Ростовской, и каждый отрицает свою причастность к хищению денег.

Как сообщили Накануне.RU в УМВД Екатеринбурга, первая группа подозреваемых обманом забрали банковскую карту у жителя Первоуральска и попытались снять с нее 2,9 млн рублей, начисленных за участие в спецоперации. Вторая пара, по данным полиции, обманула сразу двух участников СВО, которые чуть не потеряли в общей сложности 2 млн рублей.

Как установили оперативники, обе группы действовали по схожей схеме: сначала они находили людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предлагали им работу строителями или разнорабочими на территориях новых регионов России, а получая согласие, отвозили в военкоматы Среднего Урала, где уговаривали заключить контракт с Минобороны РФ. После этого, под разными предлогами, у будущих бойцов забирали карты, на которые приходили выплаты за участие в спецоперации.

Одну из групп удалось задержать на месте с поличным - прямо при передаче карты. У задержанных также нашли в телефоне видео и фото с большим количеством наличных. Несмотря на это, на допросе каждый из задержанных отрицал свою причастность, заявляя, что либо являлся просто водителем, либо обычным пассажиром и вообще все время сидел в телефоне, либо сам приехал на заработки и всего лишь взял с собой попутчиков.

Неладное заметили банковские работники, к которым обращались посторонние лица, представлявшиеся родственниками или знакомыми контрактников и желавшие снять деньги с их счетов.

В полиции не исключают, что деньги, с которыми задержанные позировали на фото и видео могли быть добыты преступным путем, а жертвами злоумышленников могли стать и другие участники специальной военной операции.

В отношении подозреваемых следственным отделом УМВД России по городу Екатеринбургу возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению" и ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в сентябре этого года МВД России сообщало об аналогичных преступлениях в отношении жителей региона. Тогда в областном центре оперативники задержали злоумышленников, похитивших у участников специальной военной операции около пяти миллионов рублей. Дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия позволили пресечь серию подобных преступлений.