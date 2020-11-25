В общественные места Югры будут пускать по QR-коду

Электронная система регистрации посетителей при входе в общественные места через сканирование и присвоение QR-кода будет внедрена в Югре до конца ноября. Департамент информационных технологий и цифрового развития создает в государственной информационной системе "Цифровое уведомление" соответствующий модуль оповещения посетителей объектов повышенного скопления граждан о возможных контактах с заболевшими коронавирусом, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Модуль позволит обеспечить регистрацию в системе номера телефона для рассылки при необходимости его обладателю уведомления о возможных контактах с инфицированными COVID-19. Возможность скачать QR-код будет предоставлена всем организациям, зарегистрированным в реестре возобновивших деятельность. Код можно будет скачать как картинку, распечатать, разместить на входе в заведение.

При входе посетителя попросят зарегистрировать свое посещение: он отсканирует QR-код или вручную введет адрес ссылки, которая будет написана под QR-кодом. Потом он перейдёт по ссылке, в открывшемся окне введёт номер телефона; поставит галочку о согласии на обработку своих персональных данных. После данных манипуляций пользователю поступит СМС с кодом, который потребуется ввести для завершения регистрации.

В случае, если у посетителя подтвердится диагноз COVID-19, остальным гостям общественной организации, находящимся в этом помещении, будут направлены оповещение о возникшем риске. Разработку программного модуля планируется завершить до 30 ноября. Он будет применяться в столовых, кафе, ресторанах, фитнес-центрах, бассейнах, а также в других местах повышенного скопления людей.

Напомним, ранее губернатор Югры Наталья Комарова дала соответствующее поручение на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу. Она отметила, что в регионе продолжают работу заведения общепита, спорта, потому необходимо учитывать мировой опыт электронной регистрации граждан.

"Поручаю рабочей группе совместно с предпринимательским сообществом определить порядок тестирования и внедрения электронной системы регистрации посетителей. Наиболее известный способ — QR-код", — сообщила глава региона.