В Праге прошла крупнейшая акция протеста с 1989 года

В Праге прошла одна из крупнейших антиправительственных акций протеста со времен "бархатной революции" 1989 года. По данным организаторов, в акции приняли участие порядка 400 тысяч человек.

Главным поводом стал законопроект правительства Андрея Бабиша, который предлагает отменить сборы домохозяйств и компаний на содержание Чешского телевидения и радио (около 9 долларов в месяц) и перевести их на бюджетное финансирование. При этом планируется сократить бюджет вещателей на 15%, что, по мнению критиков, лишит СМИ независимости и вернет их уровень финансирования к показателям 2000-х.

Помимо медиареформы, участники требовали отставки спикера парламента Томио Окамуры, чья партия возглавляет минобороны, и прекращения политического контроля над СМИ. Окамура также занимает жесткую позицию против помощи Украине.

Премьер-министр Бабиш заявил, что не намерен отказываться от реформы, хотя признал право граждан на мирный протест. В отличие от других стран, в Чехии акция прошла без беспорядков, следующий митинг анонсирован на 2 декабря.