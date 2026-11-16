Свердловский депутат предложил ввести запрет на принуждение к аборту

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Андрей Бургарт внес на рассмотрение проект регионального закона "О защите беременных женщин от принуждения к искусственному прерыванию беременности на территории Свердловской области".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Бургарта, законопроект предусматривает прямой запрет на принуждение женщины к прерыванию беременности против ее воли. В документе перечислены формы такого воздействия: насилие или угроза его применения, угроза увольнением, незаконный отказ в приеме на работу, ухудшение условий труда, распространение заведомо ложной информации, а также использование материальной, служебной или иной зависимости женщины.

При этом инициатива не вводит дополнительных оснований, условий или ограничений для проведения искусственного прерывания беременности. За женщиной сохраняются все предусмотренные федеральным законодательством права на медицинскую помощь и достоверную информацию о состоянии здоровья. Также должны соблюдаться врачебная тайна и неприкосновенность частной жизни.

"За нарушение установленного запрета предлагается предусмотреть ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области. Если в действиях будут выявлены признаки преступления или административного правонарушения, материалы должны направляться в уполномоченные органы", - говорится в законопроекте.

Напомним, недавно Андрей Бургарт был назначен руководителем региональной Палаты депутатов ЛДПР и заместителем руководителя Палаты депутатов ЛДПР на федеральном уровне.