Суд оправдал экс-замгубернатора Кубани Андрея Коробку

Суд оправдал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Андрея Коробку. Он имеет право на реабилитацию, пишет ТАСС.

В апреле 2026 г. Андрей Коробка стал фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в ноябре 2025 г. Коробка предложил застройщику за деньги помочь изменить вид разрешённого использования земельного участка в Динском районе из земель промышленной зоны на земли среднеэтажной застройки. На них планировали возвести жилые дома. В январе 2026 г. застройщик якобы перевёл на расчетный счёт подконтрольной Коробке организации "Первореченский спортивный клуб" 15 млн руб. При этом Коробка взятые на себя обязательства не исполнил, похитив вышеуказанные денежные средства, полагало следствие.

По данным Генпрокуратуры, при обыске в поместье Коробки (где есть собственная церковь, вертолётная площадка, теннисный корт и парк) нашли €7 млн, $4 млн и 31 млн руб. Позже суд наложил арест на имущество Андрея Коробки в связи с антикоррупционным иском. Об этом сообщала объединенная пресс-служба судов региона. Общая стоимость коррупционных активов Коробки, ставшего ответчиком по иску об обращении в доход РФ имущества, превышала 10 млрд рублей.

Андрея Коробку сначала арестовали, но в октябре 2026 г. отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.