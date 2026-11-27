В Сибири жильцам обрушившегося при взрыве дома разрешили забрать документы

В алтайской Кулунде жильцы дома, пострадавшего от взрыва газ, смогли забрать вещи и документы.

Жителей пускали в их квартиры в течение двух дней. Продолжаются необходимые экспертизы, сообщили "Интерфаксу" в Центре управления регионом Алтайского края.

Взрыв газа произошёл в селе Кулунда Алтайского края утром 24 ноября. Из-под завалов извлечены тела двух погибших. Причиной взрыва в алтайском селе могло стать накопление бытового газа.