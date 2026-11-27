В Кировской области предпринимаются меры по организации оперативного режима поставки топлива на АЗС региона

Министерство энергетики и ЖКХ Кировской области осуществляет ежедневный мониторинг цен на топливо в регионе.

В последние дни из-за террористических атак ВСУ на российские нефтеперерабатывающие заводы стали проявляться трудности с обеспечением топливом. Ряд предприятий-поставщиков был вынужден сократить отгрузки топлива на АЗС.

Правительство Кировской области по поручению губернатора Александра Соколова продолжает системную работу по поддержке топливного рынка региона.

На данный момент роводятс переговоры с Минэнерго России о присвоении компании «Чепецкнефтепродукт» статуса регионального топливного оператора, что позволит компании закупать бензин и дизель напрямую у нефтедобывающих компаний в обход товарно-сырьевой биржи, соответственно, значительно сократить время поставки всех видов топлива на АЗС региона.

Также губернатор Кировской области Александр Соколов ведет переговоры о поставках в регион бензина и дизеля с представителями крупных нефтедобывающих компаний страны.

Необходимо добавить, что специалисты министерства энергетики и ЖКХ Кировской области в постоянном режиме объезжают заправки, фиксируют цены и наличие бензина и дизеля. Вопрос обеспеченности региона топливом находится на личном контроле губернатора.