Александр Соколов на площадке Всемирного русского народного собора высказал уверенность, что от действий и общности целей россиян зависит будущее страны

В эти дни в Москве в Храме Христа Спасителя проходит XXVIII Всемирный русский народный собор. Участие в его работе принимает губернатор Кировской области Александр Соколов.

"Лейтмотивом обсуждений стало единство народа и духовный суверенитет как основа развития России. Сегодня наша страна проходит серьезную проверку на прочность. Мы видим, как многие государства пытаются объявить Россию страной-изгоем, ищут трещины, чтобы расколоть наше общество. Без единства, нравственных основ нам не выстоять. Вера, любовь к ближнему, уважение к старшим, забота о детях, деятельный патриотизм — то, на чем держалась и держится наша земля. Это решающая сила, которая помогает побеждать", — отметил глава Кировской области.

Губернатор также акцентировал внимание на вопросе новых технологий и искусственного интеллекта, которые все больше проникают в жизнь общества.

Александр Соколов подчеркнул, что широкие возможности ИИ все равно не заменят нашей воли и нравственности: "Только от наших действий, от общности целей и интересов зависит будущее России, — подчеркнул губернатор".