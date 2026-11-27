Следствие попросит арестовать родителей погибшей от истощения девочки

Следствие будет ходатайствовать в суде об аресте родителей умершей от истощения девочки из Вологды. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на СУ СКР по региону.

Родителей ребенка задержали 26 ноября.

По данным ведомства, семья состояла на профилактическом учете, всего в ней воспитывали 12 детей, в том числе 11 несовершеннолетних. Законные представители за ними должным образом не ухаживали, жилищные условия СК оценил как ненадлежащие. Пятилетняя девочка из семьи умерла от истощения. Ее 7-летний брат госпитализирован в истощенном состоянии.