На личном приеме граждан Игорь Мартынов дал разъяснения относительно запрета продажи вейпов в Астраханской области

В ходе личного приема граждан к Председателю областной Думы Игорю Мартынову обратилась заявительница, которая выразила благодарность спикеру за своевременность законодательных решений в части запрета продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей для них. Астраханка также озвучила ряд предложений по борьбе с этой пагубной привычкой у подрастающего поколения.

Жительница Наримановского района Зифа Хафизова поинтересовалась у Игоря Мартынова отдельными аспектами о введении административной ответственности за нарушение запрета продажи вейпов. Игорь Мартынов пояснил, что дополнительные санкции региональным законом не требуются, поскольку соответствующая ответственность уже установлена федеральным законодательством. Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрены штрафы за нарушение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, устройствами для ее потребления. Для граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; для должностных лиц от 30 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 90 до 120 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение размеры штрафов увеличиваются. А за неоднократную продажу указанной продукции несовершеннолетним установлена уголовная ответственность.

Также Председатель Думы Астраханской области поддержал мнение заявительницы о необходимости профилактики никотиновой зависимости среди несовершеннолетних.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что ограничительные меры должны сопровождаться системной профилактической работой. Речь идет об информировании подростков о вреде вейпов — в том числе через классные часы, социальную рекламу, информационные баннеры и листовки. Он также поддержал предложение использовать в школах методические материалы проекта «Важно не начать!», повышать квалификацию педагогов и педагогов-психологов, а также проводить разъяснительную работу с родителями.

По мнению Игоря Мартынова, эти вопросы целесообразно обсудить с министерством образования и науки и министерством здравоохранения Астраханской области. Важно, чтобы работа носила системный характер с учетом возрастных особенностей детей.

В связи с этим Игорь Мартынов поручил проработать вопрос о дополнении государственной программы «Обеспечение общественного порядка, усиление борьбы с преступностью в Астраханской области» мероприятиями по противодействию незаконному обороту вейпов.

Председатель Думы Астраханской области также отметил, что в соответствии с принятым законом запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей для них (вейпов) в Астраханской области начнёт действовать с 1 марта 2027 года сроком на пять лет. Спикер поручил профильному комитету Думы организовать парламентский контроль за исполнением закона, в ходе которого будут учитываться сведения о выявленных нарушениях, применённых мерах ответственности, незаконном обороте продукции, а также результаты профилактической работы и данные о распространённости потребления никотинсодержащей продукции среди несовершеннолетних. Предложения, изложенные в обращении, могут быть использованы при определении вопросов такого контроля.