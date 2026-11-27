В России продлён запрет экспорта топлива для реактивных двигателей

Правительство России продлило запрет экспорта топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретённого на биржевых торгах.

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Ограничение будет действовать с 1 декабря 2026 г. до 31 марта 2027 г. включительно. Действие предыдущего аналогичного запрета, начавшееся в июне, заканчивается 30 ноября.

Решение принято для поддержания стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Ограничения не будут касаться в том числе поставок авиакеросина по международным межправительственным соглашениям, сообщает пресс-служба кабмина.