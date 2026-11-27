Уральцы стали чаще консультироваться с нейросетями по финансовым вопросам

Почти две трети жителей Уральского федерального округа — 65% — хотя бы раз за последний год обращались к нейросетям с финансовыми вопросами. Показатель совпадает с общероссийским уровнем, следует из опроса, проведённого в ноябре 2026 года в преддверие инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Регулярно советуются с искусственным интеллектом по финансовым темам 29% опрошенных в округе, по России — 30%. Ещё 36% обращались к ИИ один или несколько раз, в среднем по стране — 35%. Попробовать такой инструмент хотели бы 18% уральцев (по России — 16%), не планируют этого делать 12% (14% по стране), а вовсе не пользуются нейросетями 6% (5% по России).

При принятии финансовых решений только на себя полагаются 41% жителей УрФО, по России — 42%. Специалистам финансовой сферы — сотрудникам банков и брокерам — доверяют 29% опрошенных, в среднем по стране — 30%. Советам родственников и друзей следуют 13% против 10% по России, а рекомендациям ИИ-ассистентов доверяют 9% уральцев и 10% россиян.

Чаще всего пользователи ИИ в УрФО обращаются к нейросетям, чтобы сравнить банковские продукты и условия — об этом сообщили 53% (по России — 52%). Объяснить финансовый термин или новость просили 41% (42% по стране), а выбрать вклад или накопительный счёт — 34% против 42% в среднем по России. Планировали бюджет с помощью ИИ 22% опрошенных (31% по России), проверяли предложение на признаки мошенничества — 19% (24% по стране), подбирали кредит или ипотеку и рассчитывали платёж — также 19% (23% по России). Подбор акций, облигаций или фондов с помощью нейросетей практиковали 21% уральцев (22% по России), а инвестиционный портфель составляли 12% против 15% в среднем по стране.

Среди тех, кто обращался к ИИ за финансовыми советами, полезными их считают 96% в УрФО и 94% по России. При этом 63% уральцев отмечают, что рекомендации приходилось уточнять и проверять, по стране — 64%. Всегда перепроверяют ответы нейросети 38% пользователей в округе (46% по России), ещё 56% делают это только при крупных суммах (49% в среднем по стране). Полностью доверяют советам ИИ 7% уральцев и 4% россиян.

Среди тех, кто принимал финансовые решения по совету ИИ, 41% сначала советовались с живыми специалистами, по России — 40%. Только сравнивали мнение нейросети с другими данными 20% (28% по стране), использовали ИИ как поисковик — 17% против 9% в среднем по России. Сомнительным совет ИИ назвали 2% опрошенных в УрФО и 3% по стране.

Финансовые результаты решений, принятых по совету ИИ, распределились так: сэкономить смогли 47% уральцев (51% по России), заработать — 24% (29% по стране). Не заметили изменений 20% опрошенных против 13% в среднем по России, а выжидательную позицию заняли 9% (6% по стране). Случаев потерь в уральской подвыборке не зафиксировано, тогда как по России о потерях сообщил 1% респондентов.

Среди тех, кому удалось заработать, 23% получили до 5 тыс. рублей, включая 8% — до 1 тыс. рублей. Доход от 5 тыс. до 20 тыс. рублей получили 38% опрошенных, ещё 38% заработали более 20 тыс. рублей — из них 23% получили от 20 тыс. до 100 тыс. рублей, а 15% — более 100 тыс. рублей.

Опрос ВТБ проведён в ноябре 2026 года среди 1500 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 65 лет. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.