В Москве оштрафован Яшин*

В Москве оштрафован бывший член партии "Яблоко" Илья Яшин*. Причина – нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Решение принял Тушинский райсуд Москвы. Яшин* оштрафован на 50 тыс. руб., говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Илья Яшин* отбывал срок по статье о распространении фейков о российской армии – суд приговорил его к 8,5 годам лишения свободы. 1 августа 2024 г. он был освобождён, что стало частью обмена заключенными между Россией и Западом. Сейчас находится за границей РФ.

* внесён Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ