Стали известны вопросы повестки заседания Городской Думы Астрахани, которое состоится 2 декабря

Городская Дума муниципального образования «Городской округ город Астрахань» 2 декабря 2026 года в 11:00 проведет пленарное заседание в зале заседаний администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» по улице Чернышевского, 6 (2-й этаж).

Как сообщили в Думе, на заседании будут рассматриваться следующие вопросы.

- О бюджете муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов в первом чтении. Докладчики: Бурдонов Э.Ю. – заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» (о прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Городской округ город Астрахань» на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов); Стариченкова Е.А. – заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань» – начальник финансово-казначейского управления администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань»; Рычагов И.С. – председатель контрольно-счетной палаты муниципального образования «Городской округ город Астрахань»; Тихонов А.И. – председатель комитета по бюджету, финансам и налогам.

Также депутаты рассмотрят вопрос о принятии Устава муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Докладчиком по этому вопросу выступит Седов И.Ю. – председатель Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань», содокладчиком - Сиротин А.П. – председатель комитета по нормотворчеству, законности и противодействию коррупции.

Третий вопрос повестки: о внесении изменений в решение Совета муниципального образования «Город Астрахань» от 07.03.2006 № 29 «Об утверждении Положения о присвоении звания «Почетный гражданин города Астрахани». Докладчик: Тихонов А.И. – депутат Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Содокладчик: Сиротин А.П.

Также депутатский корпус рассмотрит вопрос о предложении администрации муниципального образования «Городской округ город Астрахань» о внесении изменения в муниципальную программу муниципального образования «Городской округ город Астрахань» «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования «Городской округ город Астрахань», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 13.04.2020 № 88. Докладчик: Бурдонов Э.Ю. – заместитель главы муниципального образования «Городской округ город Астрахань». Содокладчик: Еременко А.А. – председатель комитета по экономическому развитию города.

О награждении Почетной грамотой Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань" и о награждении Благодарственным письмом Городской Думы муниципального образования «Городской округ город Астрахань». информацию представит Седов И.Ю.