Суд заочно арестовал председателя свердловского отделения "Яблока"

Председатель свердловского отделения партии "Яблоко" Максим Петлин заочно арестован. Решение об этом сегодня вынес Кировский районный суд Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в суде, Петлин обвиняется по части 1 статьи 205.2 УК РФ – "Публичное оправдание терроризма". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания или экстрадиции.

В свердловском отделении "Яблока" заявили, что Максим Петлин сейчас находится не в России. Отделение продолжает работать в штатном режиме.

Напомним, что ранее Петлин был объявлен в розыск.