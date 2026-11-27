Гуманитарная миссия: 43 человека из России и Украины воссоединились с родными

В пункте пропуска "Новая Гута" завершилась гуманитарная акция - она помогла мирным жителям вернуться к семьям. По данным агентства БелТА, из России на Украину приехали 23 человека, а из Украины в Россию - 20. Многие из тех, кто наконец оказался рядом с близкими, - пожилые люди: для них эта встреча стала особенно важной.

Одна из участниц, Ирина Александровна, рассказала, что долго не могла уехать из-за проблем с документами - в том числе из-за просроченного паспорта. Женщина поблагодарила Красный Крест и организаторов миссии: без их поддержки решить бюрократические вопросы было бы сложно.

Всего в Белоруссии провели уже более 70 гуманитарных и обменных миссий - эта работа по-прежнему помогает людям, которые по разным причинам оказались вдали от родных.

Ранее Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих по формуле "250 на 22" - он прошел в белорусском пункте пропуска "Новая Гута", об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев (парламентская координационная группа по вопросам СВО).