Жителей уральского города энергетиков просят снизить нагрузку на электросеть

Власти уральского города энергетиков Заречный рассказали о ходе восстановления электричества. Жителей просят снизить нагрузку на электросеть.

Ранее сообщалось, что света в городе нет уже вторые сутки. По состоянию на утро 27 ноября электроэнергия была восстановлена в большей части многоквартирных домов.

Как сообщили Накануне.RU в администрации Заречного, к электричеству подключены дома по адресам: ул. Алещенкова – дома №8, 15, 13, 10, 12, 14, 16, ул. Курчатова – дома №25/1, 25а, 27 (3 корпуса), 29 (3 корпуса), ул. Кузнецова – дома №4, 6, 8, ТЮЗ и детский сад "Ласточка". По оставшимся домам работы продолжаются.

"Убедительно просим по возможности временно снизить нагрузку на электросеть. Снижение пиковой нагрузки поможет предотвратить повторные аварии и позволит быстрее завершить ремонт. Просьба отнестись с пониманием! Это временная мера", - отметили в администрации.

В компании "Россети Урал" сообщили, что направили дополнительные резервные источники электроснабжения в Заречный. Работы будут продолжаться до полного восстановления электроснабжения.