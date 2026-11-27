Посуточную аренду жилья хотят вывести из "серой зоны"

Минэкономразвития РФ готовит правила, которые помогут упорядочить рынок посуточной и почасовой аренды жилья. Ведомство хочет завести специальный реестр для таких объектов - так получится лучше следить за качеством и безопасностью услуг и сделать рынок прозрачнее. Об этом РИА Новости рассказали в пресс‑службе министерства.

Сейчас в министерстве дорабатывают поправки в законы: они закрепят обязательный учет краткосрочных средств размещения. В Минэкономразвития отмечают, что спрос на временное жилье заметно вырос, а часть таких услуг даже не считают официальным размещением. Еще сильнее рынок расширился из‑за онлайн‑площадок: там массово публикуют объявления, в том числе про аренду нежилых помещений.

Пока в этой сфере нет единых стандартов качества, а с учетом и налогами возникают проблемы. В министерстве считают, что реестр решит сразу несколько задач: защитит права клиентов, поможет контролировать арендодателей, наладит сбор статистики и упростит налоговый контроль.