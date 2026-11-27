Песков: Путин и Пашинян на переговорах затронут тему российской военной базы в Армении

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян на предстоящих переговорах затронут тему российской военной базы в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Здесь будет, конечно, интересно послушать точку зрения армянской страны", — сказал представитель Кремля журналистам.

Главной темой предстоящей встречи Песков назвал вопрос выбора Ереваном ориентации между Евросоюзом и Евразийском экономическом союзом. Он отметил, что ориентация республики в сторону ЕС и ее желание продолжать работу в рамках ЕАЭС не коррелируют друг с другом.

Ранее Пашинян говорил, что планирует посетить Россию 3 декабря.

В сентябре премьер Армении заявил, что республика готова обсуждать как сохранение военной базы в Гюмри, так и вывод военных. Путин, в свою очередь, подчеркнул: если Еревану не нужен этот объект, то российская сторона "уйдет хоть завтра".

Также Путин предложил Пашиняну спросить народ Армении и закрыть тему с членством республики в ЕАЭС или вступлением в Евросоюз.