Киров занял 11 место по росту качества жизни в общероссийском рейтинге

Финансовый университет при Правительстве РФ опубликовал рейтинг качества жизни в городах России. Это исследование впервые представило анализ динамики показателей за несколько лет, а не только статичный срез на конкретный момент времени. Эксперты провели оценку изменения показатели по разным направлениям: материальное благополучие и доступность жилья, качество медицины, экология, работа образовательных учреждений, доступность культуры, состояние дорог и ЖКХ, работа городских властей, уровень конфликтности в обществе.

В числе российских городов, показавших наиболее значительную позитивную динамику Киров. Прирост индекса качества жизни в областном центре с 2021 по 2026 год составил 8 пунктов – с 26 пунктов до 34. В итоге Киров занял 11 место по росту качества жизни.

Необходимо отметить, что в последние годы Киров демонстрировал рост по уровню удовлетворенности жителей благоустройством. Так, за 5 лет в регионе приведено в порядок более 1000 территорий, в том числе в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», по которому ремонтируют дворы и общественные территории, а также в рамках ППМИ.

Кроме того, за последние несколько лет в рамках исполнения поручений губернатора Александра Соколова проводится масштабное обновление общественного транспорта, для чего привлекаются все возможные источники — ресурсы нацпроекта «Инфраструктура для жизни», казначейские кредиты, лизинговые механизмы. С 2022 по 2026 годы региону удалось закупить порядка 400 единиц общественного транспорта и пополнить транспортный парк современными, комфортными, экологичными автобусами. Обновление автопарка позволило открыть новые автобусные маршруты — муниципальные и межмуниципальные.

Еще одно направление работы - создание комфортных условий для бизнеса. Например, время регистрации прав собственности сократилось до 4 рабочих дней, а число процедур – до двух.