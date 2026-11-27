Алексей Вихарев наградил медиков 23-й городской больницы Екатеринбурга

Лидер фракции "Единая Россия" в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев наградил за профессионализм медиков 23-й городской больницы.



Как сообщил Алексей Вихарев в своих соцсетях, он вместе с коллегой-депутатом Ксенией Лещенко вручил работникам медучреждения почетные грамоты главы города и Екатеринбургской городской думы, а также Благодарственные письма гордумы. Награды получили более 30 человек.

"Среди награжденных — врачи, фельдшеры и медсестры разных специальностей. Все, кто помогает поддерживать здоровье и спасает жизни. Отметили специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу больницы — экономистов, программистов, инженеров. Поблагодарили главврача Вадима Юдина и его коллег за оперативную помощь в решении вопросов горожан. Продолжим поддерживать друг друга!" — прокомментировал Алексей Вихарев.