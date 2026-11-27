На первоуральском АО "Хромпик" заявили, что задержка зарплаты носит временный характер

На первоуральском АО "Хромпик" прокомментировали ситуацию с задержкой зарплаты на предприятии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Хромпик", в связи со сложившимися непростыми рыночными факторами и внешними логистическими трудностями имеются временные проблемы с отгрузкой товара конечному потребителю.

"Это привело к перестройке внутренних производственных процессов и их оптимизации с целью сохранения стабильной работы предприятия на период решения логистического вопроса. В компании выполнение обязательств перед коллективом является безусловным приоритетом. Задержка по выплатам персоналу носит временный характер", - заявили на предприятии.

Там отметили, что на сегодня расчеты с сотрудниками производятся, начисления осуществляются с учетом положенной по закону денежной компенсации за каждый день просрочки.

"Руководство находится в постоянном открытом диалоге с работниками и профильными ведомствами", - заверили в "Хромпик".

Там также отметили, что несмотря на непростую экономическую ситуацию завод продолжает реализацию комплексной модернизации производства и не отказывается от социальных обязательств по содержанию городских спортивных объектов, профессионального детского и взрослого спорта.

АО "Хромпик" — один из крупнейших российских производителей хромовых соединений и одно из ключевых промышленных предприятий Свердловской области. Продукция завода используется в металлургии, машиностроении и химической промышленности. Так, хромовые соединения применяются в нефтедобывающей, авиационной, текстильной, деревообрабатывающей, кожевенной, лакокрасочной отраслях, в производстве бытовой химии, стекольном производстве и др.